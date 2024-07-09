В Киргизии рассказали, когда возобновится обслуживание карт «Мир»

Вопрос о восстановлении обслуживания в Киргизии российских банковских карт «Мир» встал на повестку дня. Об этом заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас киргизский Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) разрабатывает собственное программное обеспечение. Как только это будет сделано, он сможет вернуться к обслуживанию карт «Мир».

Банки Киргизии перестали обслуживать кары «Мир» с 3 апреля. Как объяснили тогда в МПЦ, это было сделано из-за опасений вторичных санкций США.

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что власти Киргизии непричастны к случившемуся, так как МПЦ не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. По его словам, причиной такого шага стало давление латвийской компании, которая обслуживает этот центр.

В конце июня 2024 года полномочный представитель Киргизии в комиссии по экономическим вопросам при Экономической комиссии СНГ Улукбек Кармышаков рассказал, что в Национальном банке Киргизии задумались о том, чтобы возобновить обслуживание банковских карт «Мир». Он констатировал, что отказ от работы с картами «Мир» создал трудности для киргизских трудовых мигрантов, работающих в России.