В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

В Федеральной резервной системе (ФРС) США признали невозможность дальнейших заимствований и увеличения госдолга.

Об этом на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре заявил глава ведомства Джером Пауэлл, его цитирует РИА Новости.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил чиновник.



На текущий момент на обслуживание госдолга уходит порядка двух процентов ВВП. С октября 2023 по апрель 2024 года на эти цели потратили 601 миллиард, а на финансирование военных нужд — 576 миллиардов долларов.