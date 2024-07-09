Минфин раскрыл расходы бюджета России на нацпроекты

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты по состоянию на 1 июля текущего года, по предварительным данным, составили 1,415 трлн руб., или 45,9% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщает на сайте Минфина РФ.​​​​​

Уточняется, что наиболее высокий уровень исполнения отмечается у национальных проектов «Здравоохранение» (51,2%), «Демография» (51,6%), «Производительность труда» (53,1%), «Наука и университеты» (56,6%), «Культура» (65,2%).

Исполнение по нацпроекту «Цифровая экономика РФ» составило 39,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 41,6%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 42,4%, по проекту «Безопасные качественные дороги» — 41,8%, «Жилье и городская среда» — 48,3%, по «Образованию» исполнение составило 49,4%.

Минимальные показатели исполнения отмечаются у «Экологии» (38,4), «Международной кооперации и экспорту» (31,6%), «Беспилотным авиационным системам» (27%). Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) исполнен на 21,8%.