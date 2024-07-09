В Роспатенте прокомментировали 14-й пакет санкций ЕС

Введенные со стороны Евросоюза ограничения, затрагивающие интеллектуальную собственность российских заявителей и правообладателей, являются грубым нарушением норм международного права и носят дискриминационный характер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспатента, комментируя 14-й пакет санкций со стороны ЕС.

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24 июня Евросоюз объявил очередные санкции в отношении РФ. В частности, были установлены ограничения по работе ведомств по интеллектуальной собственности Евросоюза. Им запрещено принимать заявки на регистрацию интеллектуальной собственности от граждан России, зарегистрированных и пребывающих в России физических и юридических лиц. Запрет касается также заявок от иностранных граждан совместно с россиянами.

"Сообщаем, что действия Евросоюза являются грубым нарушением норм международного права в сфере интеллектуальной собственности, носят дискриминационный характер по отношению к российским заявителям, что прямо противоречит базовым принципам охраны интеллектуальной собственности, закрепленным в Парижской конвенции об охране промышленной собственности и других основополагающих международных договорах", - подчеркнули в Роспатенте. "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) выступает гарантом глобальной системы интеллектуальной собственности, администрирует четыре системы международной регистрации интеллектуальной собственности (Договор о патентной кооперации (PCT) - изобретения, Мадридская - товарные знаки, Гаагская - промышленные образцы, Лиссабонская - географические указания и наименования мест происхождения товаров). Выполняя функцию "одного окна", организация обязана принимать все поступающие заявки и не может отказать российским заявителям в праве подачи заявки на регистрацию интеллектуальной собственности за рубежом", - добавили в Роспатенте.



В Роспатенте отметили, что у ведомств стран ЕС нет возможности игнорировать российские заявки, подаваемые через Всемирную организацию интеллектуальной собственности. При этом необоснованные отказы возможно оспорить в административном или судебном порядке, напомнили в Роспатенте.

"В связи со сложившейся ситуацией российским гражданам и компаниям рекомендуется временно отказаться от подачи заявок в ведомства по интеллектуальной собственности стран ЕС напрямую. Для подачи заявок рекомендуется использовать международные системы регистрации Всемирной организации интеллектуальной собственности", - указали в российском ведомстве.



При этом заявку на регистрацию в рамках международных систем Всемирной организации интеллектуальной собственности надо подавать через Роспатент как головное ведомство по взаимодействию со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, уточнили в ведомстве.