Мировые цены на кофе рекордно выросли

Фьючерсы на кофе арабика подорожали до двухлетнего максимума. О рекордном росте мировых цен сообщает Bloomberg.

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Во вторник фунт кофейных зерен подорожал на 1,5 процента, до 2,465 доллара на бирже в Нью-Йорке. Стоимость сырья поднялась до максимума с 2022 года на фоне растущих проблем с поставками из-за жары. Представители рынка предполагают, что подорожание более дешевого сорта робусты также ведет и к росту цен на более высококачественное сырье — по итогам 2024 года расценки окажутся на 30 процентов выше.

Производство основных производителей робусты во Вьетнаме и Индонезии упало из-за непогоды, и фьючерсы на сырье уже неделе достигли максимума с 2008 года. По словам председателя компании Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавацца, производителям приходится бороться за сырье, а ожидаемая нехватка урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе, также усиливает напряженность с предложением на мировом рынке.

«Рынок очень нервный. А когда он такой нестабильный, каждая отдельная новость может спровоцировать шок», — пояснил Лавацца.



Во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах столбик термометра поднимался до 48 градусов Цельсия. На фоне рекордной жары в регионах-традиционных производителях кофе котировки фьючерсов на робусту в Лондоне выросли на 18,1 процента, до рекордной отметки в 4 тысячи 394 доллара за тонну. За первые шесть месяцев 2024 года робуста подорожала на 40 процентов.

Ранее Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды еще в ноябре прошлого года. Позднее выяснилось, что в реальности речь идет об уменьшении объема на 20 процентов.