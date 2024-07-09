КНР выразила готовность расширять торгово-инвестиционное сотрудничество с РФ

Китай выражает готовность углублять торговое и инвестиционное взаимодействие с Россией и повышать уровень взаимосвязанности двух стран. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в ходе встречи во Владивостоке с российским вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"Китай готов работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжать углублять стратегическую стыковку, расширять торговое и инвестиционное сотрудничество и повышать уровень взаимосвязанности", - приводит слова Чжан Гоцина агентство Синьхуа.



Китайский вице-премьер добавил, что КНР готова вместе с Россией также активизировать межличностные и культурные обмены между странами, чтобы способствовать увеличению результатов двустороннего сотрудничества.

9 июля во Владивостоке состоялась Межправительственная российско-китайская комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Председателем российской части комиссии стал Трутнев. Китайскую часть комиссии возглавил Чжан Гоцин.