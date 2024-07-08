Около 100 тысяч бройлеров умерли в Татарстане

В пресс-службе «Челны-Бройлер» сообщили, что из-за отключения электричества на предприятии погибло около 100 тысяч бройлеров. Об этом сообщает ТАСС.

Там также добавили, что инцидент не повлияет на поставки продукции потребителям. Как объяснили в компании, отключение электричества привело к остановке системы вентиляции и последующему повышению температуры.

«1 июля 2024 в период с 08 часов 21 минуты до 10 часов 31 минуты в ООО "Челны-Бройлер" произошло отключение электроэнергии. В цехах выращивания бройлеров отключилась система вентиляции, соответственно начали повышаться температура и влажность в птичниках, что привело к гибели птицы», — сказано в сообщении «Челны-Бройлер».



Начальник управления ветеринарии кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов уточнил, что всю погибшую птицу проверили на наличие вируса птичьего гриппа, после чего оголовье было уничтожено, а помещения очищены. По факту массовой гибели бойлеров проводится служебное расследование.

Ранее в районе Пензенской области произошла массовая гибель пчел.