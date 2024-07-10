Индексы Мосбиржи и РТС упали на 2,4-2,56%

Российский рынок акций в среду продолжил снижение. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 2,56%, до 2 975,75 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,4%, до 1 067,01 пункта. Курс юаня подрос на 0,03%, до 11,98 рубля.

"Индекс Мосбиржи открылся чуть ниже уровня завершения предыдущей сессии и в основном двигался в красной зоне. При этом рубль терял позиции и к биржевому юаню, отметившемуся на отметке 12 руб., и к доллару, который по индикаторам срочного рынка приблизился к 89 руб.", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.



Среди факторов давления на акции эксперт отметил технический эффект дивидендных отсечек, ожидания роста ключевой ставки ЦБ и ценовую неуверенность нефти - с конца минувшей недели баррель Brent подешевел более чем на $2,5, уйдя ниже $85.

Внешний фон был неоднозначным.

"Июньская потребительская инфляция в КНР не оправдала прогнозов из-за слабого внутреннего спроса, несмотря на предпринимаемые властями меры экономической поддержки. Китайские индексы завершили торги среды в минусе. Европейские площадки, напротив, отскочили после спада предыдущего дня", - сообщил Бахтин.



При этом ОПЕК в опубликованном сегодня ежемесячном отчете сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годы на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки, соответственно.

Рынок акций

Положительную динамику к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций показывали лишь расписки "Русагро" (+1,34%), бумаги "Черкизово" (+1%), котировки "Селигдара" (+0,27%), акции Solidcore (+0,25%) и бумаги ПИК (+0,12%).

Котировки "Русагро" и "Черкизово" росли без очевидных фундаментальных причин. При этом цены на золото в среду стремились к отметке $2 400 за унцию, что благоприятно сказалось на акциях некоторых золотодобытчиков, пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Локальную поддержку акциям застройщиков тем временем оказывали новости о продлении семейной ипотеки в РФ до 2030 года, что позволит компаниям рассчитывать на привлечение большего числа потенциальных клиентов.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции НМТП (-10,85%), расписки Fix Price (-6,17%), котировки "Новабев групп" (-4,69%), привилегированные акции "Мечела" (-4,68%), бумаги ТМК (-4,61%).

Акции НМТП в среду обвалились после дивидендной отсечки за 2023 год, а гэп превысил доходность по дивидендам, составившую около 8%.

Прогноз на завтра

Завтра ожидается дивидендный гэп в тяжеловесных акциях Сбербанка, он может отнять у индекса до 50 пунктов, отметили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 11 июля - 2 950 - 3 075 пунктов, по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели - 11,8-12,1 рубля, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) - 87,5-89,5 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 950 - 3 050 пунктов. Курс юаня прогнозируется в диапазоне 12-12,4 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может провести торги в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей.

Завтра картину нефтяного рынка дополнит июньский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Наиболее важная статистика дня выйдет в США. Это индекс потребительских цен за минувший месяц и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. АФК "Система" и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, "Аэрофлот" раскроет операционные результаты за июнь 2024 год.