В России прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году

Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить $45 млрд. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, пишет РИА Новости.

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Он напомнил, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил цель достичь экспорта продукции АПК на 45 миллиардов долларов в 2024 году.

«Она [цель] вполне достижима и даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года», — сказал он.



До этого зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в стране создана надежная основа для выполнения задач по развитию агропромышленного комплекса, обозначенных президентом в майском указе.

Незадолго до того Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.