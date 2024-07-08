Эксперт: от визита Моди в Москву бизнес ждет упрощения расчетов между странами

По итогам встречи Президента России и премьер-министра Индии предприниматели надеются, что будут решены два вопроса: механизм создания альтернативной платежной системы и конвертирование рупий. Об этом председатель «Русско-азиатского делового совета» Максим Кузнецов рассказал «Парламентской газете» 8 июля.

«Бизнес хотел бы, чтобы было проще вести расчеты между двумя странами и российские предприятия более свободно выходили на индийский рынок, а индийские — чаще приходили в Россию», — отметил эксперт.



По его словам, вопрос создания альтернативной платежной системы, основанной на национальных валютах, будет одним из основных при обсуждении экономического блока. Камнем преткновения здесь являются противоречия Индии и Китая. Последний хочет сделать решение на базе юаня и собственной платежной системы, а Индия, как и Россия, больше ориентирована на развитие совершенно новой платежной инфраструктуры.

Еще один вопрос, который остро стоит между Россией и Индией, — достаточно серьезный перекос во внешней торговле.

«Часть продаж проходит в валюте недружественных стран — свободно конвертируемой валюте или в валютах стран Персидского залива, а часть в рупиях. В результате того, что только в 2023 году Россия импортировала в Индию товаров на сумму свыше 60 миллиардов долларов, экспортировала лишь на 3,5 миллиарда, а рупия не является свободно конвертируемой валютой, российский бизнес сталкивается с проблемой существования излишних индийских денег», — рассказал Кузнецов.



Так, свои доходы российские компании вынуждены либо инвестировать в гособлигации или иные проекты, которые находятся на территории Индии, либо выводить, но по сложным схемам и невыгодному курсу. Либо ждать «встречного потока» — когда за товар, идущий из Индии, можно заплатить рупиями.

Россия продает в Индию нефть, коксующийся уголь, удобрения и оружие. Индия бьет рекорды по экспорту смартфонов в Россию.

Экспорт индийских товаров в Россию в 2023 году увеличился в 1,4 раза, что подняло нашу страну на тринадцатое место среди стран-экспортеров. В топ-5 индийских покупателей входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Великобритания (12 миллиардов долларов).