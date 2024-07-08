Названа страна—лидер по экономическому сотрудничеству с Россией

Белоруссия сегодня является одной из стран, с которыми у России максимально развита экономическая кооперация, заявил в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев. В комментарии NEWS.ru он подчеркнул, что между РФ и РБ достигнут наивысший уровень интеграции.

Если мы возьмем Центральную Азию, даже Содружество Независимых Государств, наиболее плотные, активные кооперации сейчас развиваются с Белоруссией в рамках Союзного государства. Потому что здесь у нас один из наивысших уровней интеграции, поэтому там кооперация идет практически по всем направлениям. Сложно найти отрасль, промышленность, где не было бы контактов, совместных проектов или планов по их реализации, — отметил Груздев.



Он добавил, что в Центральной Азии у России вообще «достаточно плотная повестка». Например, с Узбекистаном, где впервые между двумя министерствами — промышленности и инвестиций — создали проектный офис.

Мы создали такой дорожный перечень проектов, мы их мониторим, смотрим, где, что получается, где нужно подключиться нашим министерствам, где, может быть, административные какие-то есть барьеры, — объяснил замминистра.



По аналогии с Узбекистаном Россия развивает отношения и с Казахстаном. С этим и другими странами РФ подписала специальные меморандумы по расширению промышленной кооперации. В рамках выставки также обсуждались списки объектов с Арменией и Киргизией, уточнил Груздев. Резюмируя, он указал, что у стран существует единый интерес использовать общее экономическое пространство и логистические коридоры.

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Ранее на выставке Груздев рассказал, что за последний год Россия открыла пять новых торговых представительств: в Мексике, Мьянме, на Филиппинах, в Нигерии и Эфиопии. Он назвал такую динамику «отрадной». Замминистра подчеркнул, что сейчас фокус России сосредоточен на странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.