Россия почти вдвое увеличила импорт мяса в Бразилию

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Согласно данным службы государственной статистики Бразилии, в июне страна почти вдвое увеличила поставки мяса в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что поставки выросли в 1,7 раз и достигают общего объема в 26,7 миллиона долларов. Больше всего выросли поставки мяса крупного рогатого скота – они достигают объема в 21 миллион долларов, при этом ранее эти числа равнялись 12,1 миллионам долларов. Кроме того, вдвое выросли поставки мясных субпродуктов – до 2,7 миллиона долларов.

В общей сложности за первые 6 месяцев 2024 года Бразилия поставила в Россию мяса на 167,5 миллиона долларов. Это превышает уровень 2023 года в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что поставки трубопроводного газа из России в Европу за полгода выросли на четверть.