Товарооборот России и США достиг максимального за год объема

Торговля между Россией и США в мае увеличилась к апрелю в 1,5 раза — до $487 млн, что стало максимальным объемом с мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

По подсчетам агентства, российский экспорт в мае увеличился на 47% — до $439 млн. Главным покупаемым США российским товаром стал уран (на него пришлось $209,5 млн), покупки которого возобновились после паузы в апреле.

Удобрения же стали покупать реже на 60%, а импорт платины из России в США сократился на 6%. При этом страна нарастила ввоз отечественной фанеры более чем в пять раз, до $11,6 млн, а также впервые с января приобрела ферросплавы на $10,7 млн.

Американский экспорт в Россию увеличился на 41%, до $48 млн. Ввоз в Россию американских вакцин вырос в 2,5 раза, до $15,6 млн. Популярными ввозимыми товарами также стали пищевые продукты, медицинские приборы, лекарства и целлюлоза.

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В начале июня РИА Новости заявляло, что американские власти обсуждают введение полного эмбарго на торговлю с Россией.