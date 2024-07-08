В России предупредили о надвигающемся «тихом кризисе»

Российскую экономику в скором времени может ждать «тихий кризис», заявили опрошенные изданием «Коммерсант» эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, если Центральный банк снова повысит ключевую ставку, то потребление граждан и капитальные инвестиции могут утратить стабильность во втором полугодии.

Росстат уже фиксирует, что началась трансформация процессов в структуре ВВП. В первом квартале этого года реальный объем материальных запасов стал снижаться, а потребление домохозяйств, напротив, выросло на 6,7%. Кроме того, увеличились показатели накопления капитала (на 12,9%).

«Скорее всего, формирование запасов «впрок» активнее обычного — реакция компаний на начало цикла повышения процентных ставок из соображений "через месяц покупать будет дороже"», — полагают аналитики.



Эксперты добавили, что полноценное охлаждение на кредитном рынке пока откладывается. Из-за повышения инфляции его динамика в реальном выражении уже замедлилась, хотя номинально отмечается рост кредитного портфеля банков.

Набиуллина усомнилась в способности дешевых кредитов решить проблемы в экономике

Ранее финансист Александр Разуваев выразил мнение, что России мешают победить инфляцию политические факторы, которыми был вызван данный процесс. Эксперт подчеркнул, что логистика по импорту стала сложнее и хуже, сам импорт подорожал. Он уточнил, что цены на технику и алкоголь выросли примерно на 5–10%, а на фармацевтику — еще больше. При этом он подчеркнул, что экономика России стремительно растет. Как отметил Разуваев, в такой ситуации инфляции просто не может не быть.