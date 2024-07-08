Иран предложил соединить платежные системы стран БРИКС
Иран предлагает соединить национальные платежные системы стран БРИКС по примеру интеграции российской "Мир" и иранской Shetab.
Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани.
"Помимо того, что на двустороннем уровне между Ираном и Россией завершено соединение национальных платежных систем через центральные банки двух государств, созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты, мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне - распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС. Российская сторона положительно смотрит на это предложение", - заявил дипломат на пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.