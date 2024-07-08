Рублю предсказали умеренное ослабление

До конца недели можно ждать умеренного ослабления рубля. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Его прогноз цитируют «Известия».

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По его словам, с 8 по 14 июля курс доллара будет колебаться в диапазоне 86-91 рубль, а евро — 93,45–97,50 рубля. Юань окажется в границах 11,50-12,40 рубля.

Антонов подчеркнул, что планы российского Минфина увеличить закупку иностранной валюты будут давить на курс рубля. Однако его поддержит рост цен на нефть, а также продажа валюты Центральным банком РФ.

В свою очередь, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович обратил внимание, что на рубль надавит еще и рост расходов федерального бюджета. Однако он сомневается, что к концу недели доллар сможет подорожать выше 90 рублей. Впрочем, к середине июля у него есть шанс дойти до 91,90 рубля.

В конце первой недели июля Банк России объявил, что не намерен публиковать прогноз по курсу российской валюты. Как заявил зампред регулятора, в июльском прогнозе курса рубля «точно не будет».

4 июля ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что возможно ослабление рубля. По ее мнению, доллар в течение ближайшей недели будет стоить 87-90 рублей, а евро — от 94 до 97 рублей.