Ввоз немецкой продукции в Россию резко упал

По итогам мая 2024 года суммарные объемы экспорта немецкой продукции в Россию сократились на 19,3 процента в сравнении с апрельским показателем и упали до отметки в 600 миллионов евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении, как уточнили в ведомстве, майский результат снизился на 22,1 процента. За последний месяц весны импорт товаров из России в Германию сократился на 8 процентов в сравнении с апрелем 2024-го и упал до отметки в 200 миллионов евро. К уровню мая 2023-го спад составил 35,7 процента, резюмировали в Destatis.

За последний месяц весны суммарный объем немецкого экспорта составил 131,6 миллиарда евро, снизившись на 3,6 процента в месячном выражении. Главным торговым партнером Германии стал Евросоюз (ЕС), на долю которого пришлись закупки на общую сумму в 72,3 миллиарда. Импорт в ФРГ за этот период времени упал на 6,6 процента, до 106,7 миллиарда, почти половину из которых (55,7 миллиарда) немецкие закупщики выплатили поставщикам из стран ЕС, заключили в ведомстве.

В апреле 2024 года ФРГ экспортировала в РФ товаров на общую сумму в 734,1 миллиона евро (плюс 17,3 процента к мартовскому уровню). В свою очередь, российские поставщики отправили в Германию продукцию суммарной стоимостью в 176,4 миллиона евро (минус 2,9 процента).