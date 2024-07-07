США обвиняют Россию в мнимых попытках обхода санкций на нефть с помощью нефтяных танкеров, пишут в статье для New York Times обозреватели Джим Танкерсли и Алан Раппепорт. Вместе с тем, Белый дом опасается роста цен на энергоресурс и на фоне этого не вводит против отрасли новые ограничительные меры.

Ранее западные СМИ сообщили о введении запрета на вход в порты Евросоюза для 27 танкеров. В том числе для Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU.

Минфин США, пояснили авторы статьи, предложил поддержать партнеров и ввести дополнительные рестрикции против России. В Белом доме, добавили они, проигнорировали это обращение.

«[Чиновники] обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышение цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена», — уточнили обозреватели.



По их словам, задержка с принятием решения «поставила в тупик» специалистов ведомства.

Путин предложил ответ на санкции Запада

Обозреватели резюмировали, что в ближайшей перспективе не следует ожидать каких-либо санкций со стороны США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.