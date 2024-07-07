Посол РФ ответил на вопрос по созданию валюты БРИКС

Страны БРИКС в ближайшее время не создадут единую валюту объединения, это вопрос долгосрочной перспективы. Такое мнение выразил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в ходе панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.

"Ведутся разговоры о создании единой валюты БРИКС, - сказал посол. - Я не думаю, что это вопрос ближайшего будущего, но тенденция очевидна".



Он добавил, что страны БРИКС в финансовом сотрудничестве движутся в понятом им направлении, но на создание единой валюты "потребуется некоторое время".

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители правительственных ведомств и эксперты-международники из КНР и других стран. В этом году форум проходит 5-7 июля, церемония открытия состоялась 6 июля. Главная тема мероприятия: "Улучшение управления глобальной безопасностью: справедливость, единство и сотрудничество".