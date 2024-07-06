В Финляндии заявили о рекордных ценах на древесину

В Финляндии цены на древесину побили рекорд после прекращения импорта из России и изменений в лесной промышленности. Об этом сообщает телеканал MTV.

«Сырая древесина сейчас продаётся в Финляндии по исторически высоким ценам, — отмечает телеканал.



Специалисты подтверждают, что проблема затрагивает всю страну.

Научный сотрудник Университета Восточной Финляндии Якоб Доннер–Амнелл не исключил, что нынешний «уровень цен будет носить постоянный характер», и это «будет иметь множество последствий»

Проблема заключается в высоком спросе на древесину. Он вызван прекращением импорта из России и приходом крупных инвесторов в лесной сектор.

По словам эксперта, долгое время казалось, что в Финляндии много древесины, однако теперь лесная политика страны требует корректировки. Обществу следует понять, что данной продукции на всех может не хватить.

На этой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил, что экономика Европы должна переходить на «военное время».