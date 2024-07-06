В Тегеране заявили о завершении интеграции платежных систем Ирана и РФ

Специалисты завершили работу над интеграцией российской платежной системы «Мир» и и иранской Shetab, рассказал председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Фарзин на днях посетил Санкт-Петербург, где провел переговоры с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы «Мир» к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — пояснил финансист.



Кроме того, было подписано соглашение о ликвидности национальных валют для облечения двусторонней торговли, что позволит иранцам снимать с карт рубли в российских банкоматах, а гражданам РФ — расплачиваться картами в Иране.