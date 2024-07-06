Эксперты отметили снижение импорта автомобилей в Россию из стран ЕАЭС

Импорт автомобилей в Россию претерпел значительные изменения из-за новых таможенных правил, сократив поток машин из Киргизии и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

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По его словам, резкое сокращение импорта из стран ЕАЭС наблюдается с начала весны.

«Если в марте на Киргизию проходилось 20% автомобильного импорта, то в июне ее доля в структуре поставляемых машин составила всего 0,6%», — говорится в публикации.



Эксперты связывают это с изменением правил таможенного оформления.

Журналисты отмечают, что импортеры уже нашли новые схемы ввоза автомобилей в Россию через соседние государства.

Также в материале говорится, что на данный момент 93,7% машин поставляется в нашу страну из Китая.

В России с 1 апреля изменился порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из государств ЕАЭС, учитываются в составе утилизационного сбора.

В апреле вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин прогнозировал, что из-за введения в России новых правил таможенного оформления цены на «серые» модели электромобилей увеличатся.

До этого в Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ) сообщали, что продажи новых автомобилей в РФ за полугодие выросли на 74,5%.

Ранее эксперты назвали пять самых популярных праворульных авто в России.