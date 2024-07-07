На Украине допустили возможность падения энергосистемы зимой

Украинская энергосистема при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах предстоящей зимой может не выдержать, что приведет к "определенным кризисным ситуациям". С таким прогнозом выступил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, которые приводит агентство УНИАН, на эту зиму есть несколько сценариев. По базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В этом случае, считает эксперт, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

При негативном сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6 или 7 блоков АЭС. В этом случае, если наступят холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", предупреждает эксперт.

В свою очередь издание Kyiv Post пишет, что электричества зимой может не хватить для обеспечения нормальной работы системы теплоснабжения. Ранее и другие украинские эксперты также выражали опасения, что перебои с электричеством не позволят во время отопительного сезона в полной мере обеспечить теплом верхние этажи городских многоэтажек, так как насосы потребляют слишком много электроэнергии.