Международные резервы РФ в июне снизились на $5,541 млрд

Международные резервы РФ на 1 июля 2024 года составили $593,498 млрд, что на $5,541 млрд ниже показателя на начало июня, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 июля 2023 года международные резервы РФ составляли $582,418 млрд.

Регулятор отметил, что валютные резервы за июнь снизились на $4,19 млрд - до $418 972 млрд, стоимость монетарного золота в резервах за месяц - на $1,35 млрд и составила $174,527 млрд.

О международных резервах

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.