Рост внешнего долга Киева угрожает экономике страны. Влияние закредитованности Украины в беседе с Максим Чирков.

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По его словам, для украинской экономики ситуация развивается «очень негативно». Экономист отметил, что проблема не только в растущей задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ), но и в целом в размере госдолга, который превысил 150 миллиардов долларов. Чирков добавил, что при отсутствии или недостаточном объеме западной помощи Киев фактически станет банкротом, поэтому единственная возможность для Украины существовать как государство — продолжать просить о помощи у других стран и больших организаций, таких как МВФ и Всемирный банк.

Эксперт заявил, что запредельный госдолг Украины отдать невозможно. Киев потерял наиболее производительные регионы на юге и юго-востоке, которые вносили наибольший вклад в ВВП, поэтому экономика страны сейчас находится в плохом состоянии, объяснил он.

По мнению Чиркова, Украина фальсифицирует данные об экономике страны.

«Они рисуют ВВП 175 миллиардов долларов, но реально ВВП, по мнению многих экспертов, — 60 миллиардов долларов», — рассказал он.



Это происходит в том числе из-за включения в ВВП западной помощи, которая не имеет отношения к добавленной стоимости. Экономист заключил, что прогнозы о скором дефолте страны являются взвешенным взглядом на вещи.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед МВФ вырос до 13,8 миллиарда долларов после получения нового кредитного транша в объеме 2,2 миллиарда долларов. В результате страна стала вторым крупнейшим заемщиком фонда, сместив на третью позицию Египет с долгом в 13,6 миллиарда долларов.