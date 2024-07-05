Четыре максимума потребления электроэнергии зафиксированы в Москве и Московской области за эту неделю на фоне жаркой погоды, сообщили ТАСС в "Системном операторе" Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

"В энергосистеме г. Москвы и Московской области летний максимум потребления мощности фиксируется четвертый день подряд. Потребление мощности энергосистемы 4 июля в 14:00 мск составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше прошлогоднего показателя, зафиксированного 7 августа 2023 года в 16:00". - сказали в компании.



По данным центра погоды "Фобос", максимальная температура воздуха в столице в пятницу составит от плюс 29 до плюс 31 градуса Цельсия. В Подмосковье - 27-32 градуса тепла. При этом ожидается сильный дождь с грозой. По данным метеостанции в центре Москвы, накануне в течение дня температура воздуха в столице поднималась выше плюс 34 градусов.