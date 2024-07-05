Сколько стоит приготовить свекольник в 2024 году

Россиянам в 2024 году приготовление свекольника обойдется дороже, чем в прошлом году. Они отдадут на 11% больше, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ.

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Аналитики рассказали, как скорректировалась стоимость ингредиентов данного блюда. По их словам, цены на картофель относительно 2023 года в среднем увеличились на 33%. Его медианная цена в магазинах в июне составляет 56 рублей за 1 кг.

Средняя цена свеклы повысилась на 16%. В магазинах за 1 кг россияне в среднем отдадут 67 рублей. Рост медианной цены также наблюдается и за упаковку яиц. К показателям июня 2023 года средняя цена десятка яиц продемонстрировала рост на 38%, до 119 рублей, говорится в публикации.

Стоимость ряда продуктов не скорректировалась совсем. В частности, палка вареной колбасы, как и прежде, в среднем стоит 412 рублей, 1 кг огурцов — 196 рублей, а упаковка сметаны — 102 рубля.

Ранее в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщили, что в России, несмотря на начало сезона овощей, на них продолжают расти цены в рознице. Например, свекла подорожала с начала года на 92,3%, до 70 руб./кг.