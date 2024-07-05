Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась до $54,922 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 07:15 мск.

По состоянию на 07:26 мск биткойн ускорил снижение и находился на уровне $54,254 тыс.

По состоянию на 07:31 мск биткойн замедлил снижение и находился на уровне $54,451 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Названа минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".