Бизнес ЕС заявил о желании продолжить торговые отношения с РФ

Существенное сокращение товарооборота между Россией и странами ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с РФ, евробизнесмены надеются, что санкции однажды будут сняты. Об этом «Известиям» (IZ.RU) заявили торговые представители России в Германии, Бельгии и Испании, отметив, что связи не были до конца разорваны и по отдельным направлениям сотрудничество не прекращалось.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Зачастую эта работа (обслуживание интересов немецкого бизнеса в РФ) ведется на перспективу. Все рассчитывают, что в дальнейшем возможности для сотрудничества снова появятся. Они прекрасно понимают, что российская продукция металлургического и электротехнического сектора, пищевая продукция имеют значительное конкурентное преимущество», — отметил в беседе с изданием торгпред РФ в Германии Андрей Соболев.



Осадчий: ЕС заработает €4,6 млрд с пошлин на дешевые товары с маркетплейсов

По его словам, бизнес в ЕС наблюдает некую «правовую эрозию» в решениях Брюсселя — они не кажутся прозрачными, последовательными и рациональными. Из-за этого двум сторонам сложно строить четкие планы на торговое сотрудничество. В личных беседах предприниматели признаются в желании скорейшего окончания санкций, рассказал временно исполняющий обязанности торгпреда в Бельгии Андрей Смирнов.

«У многих компаний был бизнес в России, но они всё позакрывали по указанию Брюсселя. Будем надеяться, что в будущем наши торгово-экономические отношения возобновятся. Но речь идет об отдаленной перспективе», — подчеркнул Смирнов.



Представитель от Испании Вахтанг Мосашвили также подтвердил недовольство местного бизнеса ограничениями против России. Пока основное сотрудничество сохраняется в сферах агропромышленности, металлургии и химической промышленности.

Даже давление со стороны США не сможет заставить Европу проводить более жесткую санкционную политику, поскольку союз не может полностью отказаться от торговли с Россией, сообщил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Одной из позиций, по закупке которой ЕС не сможет прекратить сотрудничество, он назвал российские фосфорные удобрения, которые не имеют аналогов по качеству и соответствию европейским нормам и требованиям.

Между тем, по данным 2023 года, товарооборот России со странами Евросоюза составил всего 23%, активно страна развивает торговые отношения с Азией, Ближним Востоком, странами ближнего зарубежья, Северной и Южной Америкой и Африкой.

Эксперты отмечают, что в развитии экономических отношений с РФ на сегодня заинтересованы много стран.

«Ближнему Востоку мы выгодны с точки зрения противовеса США и Европе. Например, в Иране хотят увеличивать товарооборот. Они живут под санкциями уже много лет. Отношения с нами выгодны и Африке, которой, по сути, безразличны ограничения США. Россия — надежный партнер Африки еще со времен СССР, и нас там ассоциируют со всем хорошим», — рассказал Леонид Хазанов.



По мнению промышленного эксперта, товарооборот с ЕС продолжит сокращаться в 2024 году, продолжится перераспределение на страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что попытки западных стран добиться изоляции России при помощи череды «адских санкций» оказались провальными. При этом основной удар от рестрикций пришелся именно на население применивших их государств.