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В Госдуме дали прогноз о возможном изменении ЦБ ключевой ставки

В Центробанке заявили о намерении обсудить повышение ключевой ставки до 17-18 процентов годовых. Веским основанием для этого служит взлетевшая выше 9 процентов инфляция. В то же самое время против повышения действует другой мощный фактор: ощутимое укрепление рубля. Скорее всего, на следующем заседании Совета директоров ЦБ это обстоятельство будет учтено, и ключевая ставка повышена не будет, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме дали прогноз о возможном изменении ЦБ ключевой ставки
© пресс-служба Госдумы

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17-18 процентов годовых. Сейчас ставка составляет 16 процентов. По мнению Заботкина, годовая инфляция достигнет пика в июле, с августа начнется постепенное снижение темпа роста цен. На пиковые значения инфляция выйдет в том числе и из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ.

«Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило», — сказал зампред. 

Между тем, по словам Заботкина, в дальнейшем темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий.

«Мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября», — сказал он.

Как пояснил Анатолий Аксаков, у Центробанка действительно появились основания для коррекции ключевой ставки.

«Инфляция превысила 9 процентов и Банк России должен реагировать для сдерживания инфляционных процессов. Но в то же время имеется другая составляющая, действующая в обратном направлении: укрепление рубля. Этот фактор говорит в пользу того, что ключевая ставка повышаться не должна», — уточнил депутат.

По мнению Анатолия Аксакова, на следующем заседании Совета директоров 26 июля ЦБ это обстоятельство учтет «и ключевая ставка повышена не будет».

Экономика
Алексей Заботкин
Анатолий Аксаков
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Госдума