Австралия может остаться без газа в ближайшие годы

Австралия вскоре может оказаться без газа. Причем это произойдет достаточно скоро, уже в ближайшие годы, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

Эксперты полагают, что дефицит может возникнуть на густонаселенном восточном побережье с 2027 года — на год раньше, чем ожидалось.

«Проблема требует принятия новых мер. Среди них — поиск новых источников добычи и путей поставок газа», — говорится в отчете.



Австралия остается одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, уступая лишь Соединенным Штатам и Катару.

Ранее сообщалось, что немецкая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» из-за отсутствия поставок газа.