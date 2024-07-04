ЦБ счел нейтральным эффект от налоговых изменений на инфляцию в РФ

ЦБ оценивает влияние налоговых новаций на инфляцию РФ как нейтральное, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

"Эффект от налоговых новаций на инфляцию нейтральный, потому что ненефтегазовые доходы уходят в расходы. То есть средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, возвращаются обратно в экономику. Бюджетное правило не меняется", - сказала Набиуллина.

