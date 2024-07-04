Биржевые цены на бензин выросли до максимума с сентября

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 4 июля, оптовая стоимость бензина обновила максимумы с начала года, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал до 56 488 рублей за тонну, а бензин Аи-95 — до 67 560 рублей. В последний раз на таких уровнях они находились в начале октября и сентябре 2023 года соответственно. Цены на дизельное топливо остаются стабильными с апреля.

За последний месяц бензин подорожал на четверть. В настоящее время биржевая стоимость топлива выше, чем год назад, когда наблюдались первые признаки локального дефицита и неконтролируемого роста цен.

Ранее правительство продлило разрешение на экспорт бензина, заморозив соответствующий запрет на весь июль. Чиновники указали, что внутренний рынок насыщен и опасности дефицита топлива нет.

Ограничения экспорта вводили с 1 марта до 31 августа на фоне роста числа внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что в том числе было связано с атаками беспилотников. Однако отказ от поставок за рубеж сокращает доходы нефтяных компаний и увеличивает компенсации им из бюджета, что негативно сказывается на общих нефтегазовых доходах. По итогам июня последние сократились до минимума с января. В связи с этим 20 мая запрет на экспорт временно отменили, после чего цены и начали расти.