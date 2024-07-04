Названы самые подорожавшие за год продукты

С мая 2023-го по май 2024 года в России сильнее прочих продуктов питания подорожала свекла — с 38,94 до 66,59 рубля, или на 71 процент. Об этом пишет Forbes на основе данных Росстата.

Десяток куриных яиц вырос в цене на 48,5 процента, а килограмм чеснока — на 41 процент. Кроме того, в топ-10 самых подорожавших продуктов вошли: баранина (+33,2 процента), виноград и бананы (+32,4 процента), оливковое масло (+27,9 процента), томаты (+26,5 процента), яблоки (+25,9 процента). На 22,6 процента подрожали полуфабрикаты из птицы.

По информации аналитической компании «АБ-Центр», выросла стоимость свежих грибов, шлифованного риса и апельсинов. В то же время подешевели: репчатый лук (минус 38,5 процента), свежая белокочанная капуста (минус 18,2 процента), гречневая крупа-ядрица (минус 8,5 процента), отечественная икра лососевых рыб (минус 5,6 процента), овсяная и перловая крупы (минус 1,1 процента), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (минус 0,9 процента) и пшено (минус 0,03 процента).

В России резко подорожала мука

Причину роста цен эксперты объясняют девальвацией рубля, низкими урожаями и ростом издержек. Так, гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отметила, что в 2023 году российский урожай чеснока был небогатым. Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов обратил внимание, что за 2023 год рубль подешевел к основным валютам на 24,5 процента. Также сказываются подорожавшие услуги транспортных компаний.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предположил, что уже в июле россияне увидят снижение цен на тепличные овощи. В августе начнет планомерно дешеветь виноград.

По данным «Руспродсоюза», с начала года в стране выросли цены на яблоки, свеклу и морковь. К июню картофель подорожал на 82,4 процента в сравнении с началом января, капуста — на 35 процентов, а лук — на 32 процента.

Есть прогнозы, что картофель начнет дешеветь уже через две недели, когда начнутся поставки из южных регионов, где началась его уборка.

Минсельхоз оценивает нынешнюю ситуацию с ценами на плодоовощную продукцию как стабильную и соответствующую сезонным трендам.