Россия становится богаче на фоне санкционного давления и конфликта на Украине, что свидетельствует о провале ограничительных мер Запада в отношении нее. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине», — отмечается в статье.



По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, антироссийские санкции не оказали на РФ разрушительного эффекта, который задумывался западными странами.

Путин объяснил пользу от антироссийских санкций

Эксперт отметил, что на самом деле санкции стали стимулом для развития российской промышленности и сделали Россию более самодостаточной, дали ей возможность переключиться на новые рынки.

2 июля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что включение Всемирным банком Российской Федерации в число государств с высокими доходами населения демонстрирует неэффективность санкций Запада.