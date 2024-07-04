Российской экономике спрогнозировали замедление роста

Темпы роста российской экономики начнут падать с 2025 года на фоне усиления кадрового голода в стране. Такой прогноз дал профессор Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, его слова приводит РИА Новости.

По мнению аналитика, проблему нехватки трудовых ресурсов в России удастся решить «в лучшем случае» к 2030 году. До этого времени национальная экономика продолжит испытывать значительный кадровый дефицит. Речь идет о нехватке тех ресурсов, которые последние несколько лет обеспечивали «позитивный сдвиг экономических показателей», прежде всего в промышленном секторе.

Однако в среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, ограничения в этой области будут усиливаться, что окажет негативное воздействие на темпы роста национальной экономики.

«Темпы экономического роста будут падать начиная с 2025 года в рамках этих ресурсных ограничений», — резюмировал Вьюгин в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.



По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в мае ускорился до 4,5 процента в годовом выражении, а за первые пять месяцев составил 5 процентов. Согласно прогнозу президента РФ Владимира Путина, по итогам первой половины 2024 года национальный валовый продукт увеличится примерно на 5 процентов.

Ранее на Конгрессе Центробанка эксперты назвали главные проблемы российской экономики. К числу таковых они, в частности, отнесли нехватку рабочей силы, ограниченные ресурсы для привлечения новых инвестиций, а также трудности с доступом к иностранным технологиям и оборудованию. Кроме того, по мнению аналитиков, в настоящее время в стране наблюдается недостаточный уровень производительности труда, сложная демографическая ситуация и вопрос с обеспечением защиты прав собственности. Все вышеперечисленные факторы, как считают участники финансового форума, в среднесрочной перспективе будут ограничивать темпы роста российской экономики.