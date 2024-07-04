Изменения в экономике России назвали «чеболизацией»

Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил, что российская экономика идет к «чеболизации», передает агентство «Прайм».

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По словам Осьмакова, на ситуацию повлияли рестрикции, введенные против РФ Западом. Чеболизация является синергией финансового, торгового и промышленного капитала. Это понятие родом из Южной Кореи, где конгломераты способствовали экономическому росту, но также тяжелому укоренению коррупции и неравенства.

Представитель Минпромторга пояснил, почему сейчас поднимается вопрос о движении в сторону чеболизации. Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала «как бы сама по себе», подчеркнул замглавы ведомства.

«Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании», – заявил Осьмаков.



Так, в настоящее время нужна синергия финансового, торгового и промышленного капитала – «чеболизация по форме, не по генезису», указал он. Осьмаков прогнозирует продолжение данного тренда.