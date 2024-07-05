Названы возможные сроки начала торговой войны между Китаем и ЕС

Введение Евросоюзом компенсационных пошлин в отношении китайских производителей электромобилей грозит торговой войной между Китаем и ЕС, которая может начаться уже в ноябре.

Такую точку зрения высказал профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.

"Теперь ЕС должен обосновать свои действия как внутри объединения, так и за его пределами, - приводит слова эксперта газета Global Times. - Приведет ли этот путь к потенциально возможной торговой войне, зависит от переговоров, которые пройдут с сегодняшнего дня до ноября".



По мнению профессора, введение Евросоюзом пошлин в отношении китайских производителей электромобилей, даже несмотря на запущенные ранее консультации между европейской стороной и КНР, было вполне ожидаемо.

"Поскольку за столь короткое время позиция ЕС существенно не изменилась, положительный результат казался маловероятным", - пояснил он.



Как уточнил Цуй Хунцзянь, на текущем этапе цель предстоящих дискуссий - избежать усиления напряженности.

Ранее ведущий китайский автопроизводитель SAIC Motor выступил против повышенных пошлин и заявил о готовности потребовать проведения слушаний, на которых он намерен отстаивать свои интересы. Как утверждает эта компания, в ходе антисубсидиарного расследования Еврокомиссия проигнорировала некоторые предоставленные сведения, а также возражения, и на основании так называемого отказа от сотрудничества с расследованием в соответствии со статьей 28 "Основного положения о компенсационных мерах" "создала невыгодную презумпцию, завысив ставки субсидий по ряду позиций".

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как прокомментировала Еврокомиссия, эти тарифы были введены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось 9 месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "интенсифицировались в последние месяцы" и европейская сторона рассчитывает на "достижение урегулирования на основании переговоров" в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.