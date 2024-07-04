Странам БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, которые направлены против доллара. Благодаря такому подходу объединение перейдет к новой финансовой системе, сообщает Sabah.

Создание единой валюты является первым шагом. Авторы отмечают, что размер экономики объединения вырос по мере расширения блока. Экономические масштабы БРИКС достигли примерно 30% мирового ВВП, говорится в статье.

Еще одним важным действием является создание новой платежной системы BRICS Pay. В настоящее время страны ведут работу над платформой, которая позволит осуществлять денежные переводы между странами БРИКС и ослабить последствия рестрикций Запада. Также государства БРИКС решили обеспечить широкое распространение цифровой валюты. В статье подчеркивается, что власти РФ предложили структуру аналогично SWIFT для проведения транзакций с национальными валютами в цифровой форме.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия ведет переговоры со странами БРИКС и Латинской Америки по дедолларизации взаимных торговых отношений, и в этих дискуссиях заметен прогресс.