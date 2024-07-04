В ЦБ назвали сроки возвращения к цели по инфляции в 4%

Банк России (ЦБ) вновь вернется к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он допустил, что цель может быть достигнута как летом, так и во второй половине следующего года.

В июле этого года Заботкин прогнозирует пик годовой инфляции. А ее снижение, по его словам, начнется с сентября.

Зампред ЦБ также анонсировал, что на заседании совета директоров Банка России 26 июля будет обсуждаться повышение ключевой ставки до 17% или даже до 18%.