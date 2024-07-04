ЦБ допустил повышение ключевой ставки в июле

С высокой долей вероятности Банк России обсудит вопрос повышения ключевой ставки в июле до 17% или 18%. С таким заявлением выступил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

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Заботкин отметил, что на заседании в июне обсуждалось повышение ключевой ставки до 17% или 18%. Как уточнил он, «скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании».

По словам представителя регулятора, текущие высокие темпы роста экономики сочетаются с высокой инфляцией. В этой связи, как уточнил Заботкин, в данном случае требуется жесткая монетарная политика.

В июне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. По данным регулятора, годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Согласно оперативным индикаторам, российская экономика активно растет, указал ЦБ. 26 апреля Банк России оставил ключевую ставку без изменений третий раз подряд (на уровне 16%).

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов указал на планы регулятора рассмотреть повышение ключевой ставки в июле.