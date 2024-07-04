Таможня Китая начала требовать допразрешения на экспорт грузов в Россию

С 1 июля Таможня Китая начала запрашивать дополнительные разрешения на экспорт определённых категорий товаров, что вызывает задержки в отправке грузов из Китая в Россию. Об этом стало известно из сообщений логистов в социальных сетях, занимающихся экспортом в РФ.

Как сообщает портал «Biang», требование связано с распоряжением Министерства коммерции Китая от 30 мая 2024 года, вводящим меры экспортного контроля для определённых товаров. Согласно этому документу, необходимо получать дополнительное разрешение на экспорт товаров, которые могут быть классифицированы как «товары двойного назначения». В список включены оборудование, программное обеспечение и технологии для производства авиационно-космических двигателей, газотурбинных двигателей и установок, а также технологии для изготовления иллюминаторов шлемов скафандров и материалы для сверхмолекулярного полиэтиленового волокна высокой плотности.

Также в документе указывается, что если экспортируемые товары могут повлиять на национальную безопасность Китая, то лицензия должна быть согласована с Госсоветом КНР.

Поначалу логистические компании сообщали в китайских чатах, что проверки на таможне проводились только для контейнеров, направляющихся в Россию. Однако позже выяснилось, что с 1 июля дополнительные сертификаты Министерства коммерции Китая требуются для всех товаров с определёнными кодами.

При этом логистические компании отмечают, что новые меры не повлияют на тех, кто отправляет грузы в Россию с использованием так называемых «серых схем».