Американский инвестор Роджерс: США и Китай должны дружить и торговать вместе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что США и Китай не должны враждовать друг с другом и будет лучше, если бы Вашингтон и Пекин торговали вместе.

«Это две крупнейшие экономики мира и всем было бы лучше, если бы мы торговали вместе», — подчеркнул Роджерс.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам мира нужно придерживаться золотого правила невмешательства.

Также в КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений.