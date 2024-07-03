США внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из Российской Федерации, добавив предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сделки с ними. Газета.Ru

Теперь контрагентам из третьих стран будут грозить вторичные санкции американских властей за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из РФ. Подобное предупреждение внесли представители Минфина США. В ведомстве добавили в перечень основных положений санкционного режима в отношении России следующую формулировку: «Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024». Lenta.ru

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что санкции США усилили экономику России. RT на русском