Костин назвал Набиуллину русской Маргарет Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин оценил действия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по работе с инфляцией, сравнив ее с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

Костин на Финансовом конгрессе Банка России рассказал, что работал в Лондоне во времена Тэтчер. Он рассказал, что она «убрала инфляцию и вывела экономику на совершенно другой уровень». Глава ВТБ отметил, что Набиуллина делает то же самое, передает ТАСС.

Финансовый конгресс Банка России – ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который собирает экспертов, представителей российских и зарубежных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.

Ранее Набиуллина заявила, что думать о снижении ключевой ставки пока рано, так как имеется пространство для ее повышения.