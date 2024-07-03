Набиуллину сравнили с Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Такие аналогии он провел, выступая на Финансовом конгрессе. Lenta.ru

«Я работал в Лондоне в свое время, там была такая, Тэтчер. <…> Она убрала инфляцию и вывела экономику на совершенно другой уровень. Вот Эльвира Сахипзадовна, я думаю, делает то же самое, также успешно», - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России. ТАСС

Ранее сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию экономики России из-за внешних и внутренних ограничений с «марафоном с препятствиями». Российская газета