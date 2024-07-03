Греф оценил риски остановки торгов юанем в России

В России сейчас нет рисков приостановки биржевых торгов юанем, а внебиржевой курс валют является репрезентативным. Об этом в кулуарах Финансового конгресса Центробанка рассказал глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«Не вижу. Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов всегда происходило именно там», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о рисках для юаня.



Также Греф добавил, что сейчас доля внебиржевых торгов будет больше. Он выразил уверенность, что репрезентативность курса юаня, как и других валют, достаточно высокая.

«Все механизмы, в том числе равномерность курса, выровняется. Не вижу большой проблемы», — заключил глава Сбербанка.



Инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отмечал, что на рынке действительно есть опасения в отношении юаня из-за риска введения Западом новых ограничений.

В начале июня Московская биржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под санкции США.

После этого Банк России начал устанавливать официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам сделок на внебиржевом рынке.