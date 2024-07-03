Путин заявил о наращивании Россией поставок зерновых в Пакистан

Президент РФ Владимир Путин сообщил о наращивании Россией поставок зерновых в Пакистан. Данное заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром государства Шахбазом Шарифом, передает РИА Новости.

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Российский президент указал на стремление РФ по просьбе Пакистана «вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности» страны. Путин утром 3 июля прибыл в Астану, где проходит саммит ШОС.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут оценила экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ в этом году в более чем 50 млн т. Показатель увеличился на 16% к уровню аналогичного периода прошлого года. Лут уточнила, что особо активно выросли поставки на мировой рынок масложировой, мясной и молочной продукции. Также ожидается в текущем сезоне рекорд по экспорту пшеницы.

До этого она рассказала, что Минсельхоз ожидает роста экспорта зерна к 2030 году до 81 млн т. Это возможно только при сборе зерна в 170 млн т, подчеркнула Лут.