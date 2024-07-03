Набиуллина назвала трансформацию экономики РФ марафоном с препятствиями

Трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

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Она подчеркнула, что экономика России оправилась быстрее, чем многие ожидали. Набиуллина отметила высокие темпы роста экономики в 2023 году, а также выразила надежду, что эти темпы удастся сохранить.

«Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция», — сказала глава ЦБ.



1 июля польский обозреватель Анджей Шчещняк заявил, что в настоящий момент темпы экономического развития России выше, чем у стран, которые ввели против нее масштабные санкции.