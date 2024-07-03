Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что не верит в то, что российский фондовый рынок может стать в ближайшее время способом привлечения финансирования для крупных компаний.

По его словам, при нынешней ставке по депозитам те, кто вложились в них, с начала года получили доходность больше 20%.

"Поэтому я не верю в акционерный капитал, там все IPO последнего года - 40 млрд рублей. "Русал" в 2010 году привлек в пять раз больше при одном размещении", - сказал он на финансовом конгрессе Банка России.



Дерипаска добавил, что в настоящее время для прихода западных инвесторов необходимо создать условиях для расчетов, поскольку для них основным риском является отсутствие анонимности и последующие санкции. "К сожалению, это адаптация и переход к этой новой реальности из старой экономики мечты, он потребует изменения многих подходов", - сказал он.

"Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга, да, в приход иностранных инвесторов, если починим институты и создадим условия", - сказал он.



О конгрессе

Финансовый конгресс Банка России - ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который собирает экспертов, представителей российских и зарубежных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.

Сессии конгресса - интерактивные дискуссии, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед российской и мировой финансовой системой. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.